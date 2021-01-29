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Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh: Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin, en güvenli ve gelişmiş nükleer santrallerden biri olacağını bildirdi.

Sezgin Pancar   | 29.01.2021
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh: Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır

Mersin

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülen "Söz Yetenekte" programı, Akkuyu NGS inşaat sahasında gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi hesapları ile proje hesabından da canlı yayınlandı.

Programda konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali (NGS) Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, , Mersin ve Gülnar'ın, Türkiye'nin nükleer enerji haritasındaki ana noktalar haline geldiğini kaydetti.

Butckikh, projeyle ekonominin, endüstrinin ve sosyal hayatın birçok alanının güçlü ivme kazandığını belirterek, "Akkuyu NGS, en güvenli ve gelişmiş nükleer santrallerden biri olacak. Akkuyu NGS, bugün mevcut olan en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Rus tasarımlı güç üniteleri sadece Türkiye'de değil, Çin, Belarus, Mısır gibi diğer ülkelerde de inşa ediliyor. Bu tip nükleer güç üniteleri aynı zamanda Rusya'da başarıyla işletiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yayına, Ankara'dan canlı bağlantıyla katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Geliştirme Daire Başkanı Tuğrul Çağrı Cinkara da enerji güvenliği, iklim değişikliği ve çevre koruma sorunlarının çözümünde nükleer enerjinin önemini anlattı.

Akkuyu Nükleer AŞ insan kaynaklarından kıdemli uzman Hande İncula da Akkuyu NGS'nin işletme personelinin yetiştirilmesine yönelik eğitim programına değinerek, "Öğrenciler modern nükleer güç santrallerinde staj yapıyorlar. Türk uzmanlar, eğitim programını tamamladıktan sonra, Akkuyu Nükleer AŞ bünyesinde işe başlamak üzere teklif alıyorlar. Şu anda şirkette programı tamamlayan 140'tan fazla mezun istihdam edilmiştir." ifadesini kullandı.

Yayında, genç uzmanlar eğitimlerini ve proje ekibine nasıl katıldıklarını anlattı.

Sahada sanal tura da çıkarılan izleyiciler, yayının son bölümünde 5 sorudan oluşan bilgi yarışmasına katıldı. Sorulara doğru cevap veren 10 katılımcı, inşaat sahasında teknik geziye katılma şansı buldu.

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