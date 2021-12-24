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Ekonomi

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz." dedi.

Murat Birinci   | 24.12.2021
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak

İstanbul

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün mevduat alışkanlıklarını değiştirebileceğini belirterek, "Bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşgil, AA muhabirine "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini belirtti.

Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını vurgulayan Binbaşgil, "Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de piyasada büyük ilgi gören bu yeni mevduat ürününü müşterilerimize sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

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