Fotoğraf: AA/Yusuf Hatip

BRÜKSEL

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Brüksel temsilciliğinde yaptığı konuşmada, bugün Avrupa Parlamentosunda (AP) bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve başkanlık sistemiyle ilgili bir sunum yaptıklarını ayrıca bazı siyasi partilerle görüştüklerini söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türk asıllı vatandaşları AP seçimlerinde sandığa gitmeye çağıran Yılmaz, "Sandığa gidip oyumuzu kullanmadığımız sürece siyasi etkinliğimiz olmaz. Buradaki topluluğumuzun sandığa gittiğini, oy kullandığını görecekler ki siyasi ağırlığımız olsun." diye konuştu.

Yılmaz, Belçika'da son yerel seçimlerde 100'ün üzerinde Türk asıllı vatandaşın temsil hakkı kazandığını sevindirici bulduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı"

Türkiye'ye son dönemde ekonomik saldırı olduğunu anımsatan Yılmaz, bunun büyük oranda bertaraf edildiği ve istikrarlı bir noktaya doğru gidildiği değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yerel seçimlerden sonra da ekonominin güçlenmeye devam edeceğini kaydederek "Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı. Bugün yatırım yapan orta vadede kazanır. Bu fırsatı kaçırmayın." dedi.

"Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok"

Bazı çevrelerin kasıtlı biçimde sanki Türkiye Kürtlerle mücadele ediyormuş gibi bir hava oluşturmaya çalıştığını söyleyerek "Bizim Kürt kardeşlerimizle içeride de dışarıda da hiçbir sorunumuz yok. Arap'ıyla, Türkmen'iyle, Kürt'üyle hepimiz bir ve beraberiz ve aynı milletin unsurlarıyız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, PKK'nın Kürt halkını temsil etmeyen bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, UID Belçika Başkanı Basir Hamarat, UID kadın kolları üyeleri ve diğer davetlilerin katıldığı toplantıda, UID'nin Belçika faaliyetlerine ilişkin sunum da yapıldı.

Muhabir: Yusuf Hatip