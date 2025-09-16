AJet'ten yurt içi uçuşlarda iki ve üzeri yolcu için indirimli bilet kampanyası
AJet, yurt içi uçuşlarda ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim kampanyası başlattı.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 döneminde salı, çarşamba, perşembe yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İndirimli biletler, bugün saat 12.00'den 18 Eylül saat 23.59'a kadar sadece "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasında alınabilecek.
Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli olacak.