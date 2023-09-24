Ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 687 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ankara
Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 27 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.