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Ekonomi

Ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 687 firma için izin belgesi düzenlendi.

Mustafa Çalkaya  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ankara

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 687 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 19 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 27 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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