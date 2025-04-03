Afrika'nın en zenginleri listesinde Nijeryalı Dangote ilk sırada yer aldı
Forbes dergisinin yayımladığı "2025 Afrika'nın en zenginleri" listesinde Nijeryalı Aliko Dangote, 23,9 milyar dolarlık net servetiyle ilk sırada yer aldı.
İstanbul
Derginin yayımladığı listeye göre, çimento, şeker ve petrol yatırımlarıyla tanınan Dangote, 2024'te 13,9 milyar dolar olan servetini 23,9 milyar dolara çıkararak, 14. yılda da listenin zirvesindeki yerini korudu.
Listenin ikinci sırasında Güney Afrikalı Johann Rupert, üçüncü sırasında ise aynı ülkeden Nicky Oppenheimer yer aldı.
Afrikalı 22 milyarderin yer aldığı listede, Mısır'dan Nassef Sawiris, Mohamed Mansour, Naguib Sawiris ve Koss Bekker olmak üzere 4 kişi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.