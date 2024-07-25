Dolar
33.08
Euro
36.02
Altın
2,372.58
ETH/USDT
3,178.80
BTC/USDT
64,296.00
BIST 100
10,965.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Afrika yeşil ekonomisinin 2030'a kadar 3 milyondan fazla istihdam yaratabileceği bekleniyor

Afrika Finansal Sektör Derinleşmesi (FSD) ve Boston Consulting Group'un (BCG) yayınladığı rapora göre, 2030 yılına kadar "Afrika'nın yeşil ekonomisi" 3 milyondan fazla doğrudan istihdam yaratabilecek.

Gülsüm İncekaya  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Afrika yeşil ekonomisinin 2030'a kadar 3 milyondan fazla istihdam yaratabileceği bekleniyor

İstanbul

FSD ve BCG'nin hazırladığı “Afrika'da Yeşil Kalkınma Tahmini" adlı araştırma raporu dün Nairobi'de yayımlandı.

Raporda, Afrika'da sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonominin devreye girmesiyle milyonlarca iş gücünün oluşacağı belirtildi.

Tüm nüfusun, ilk kez istikrarlı ücretlendirme, sosyal güvenlik ve vergilendirme sistemlerine dahil edilmesine katkı sağlayacağı aktarılan raporda, ”2030 yılına kadar Afrika kıtası genelinde yeşil ekonomi kapsamında 3,3 milyona kadar yeni iş imkanının doğacağı ve bunların çoğunluğunun güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektöründe olacağı öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

FSD Afrika CEO'su Mark Napier, Afrika'da istihdamı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için sektörler arası bir çabanın olduğunu ancak paydaşların yeşil ekonomi işlerinin nereden geleceğine dair ortak ve ayrıntılı bir anlayıştan yoksun olduklarını kaydetti.

Napier, "Bu rapor, yeşil ekonomi işlerinin gerçekleşmesi için nereye yatırım yapmamız gerektiği konusunda pratiklik kazanmamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, 5 yıl içinde kıta genelinde yeni istihdam alanlarının yüzde 5'inin sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji sektörlerinde olacağına işaret edildi.

Ayrıca raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Nijerya ve Güney Afrika'nın yenilenebilir enerji, e-mobilite, tarım, inşaat ve imalat gibi sektörlerde önemli beş kilit ülke arasında olacağı tahmininde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bir binada çıkan yangında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki
Kars'taki Sarıkamış Keklik Vadisi dağcıların yeni rotası oldu
İstanbul'da ulaşıma yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı
Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Benzer haberler

Afrika yeşil ekonomisinin 2030'a kadar 3 milyondan fazla istihdam yaratabileceği bekleniyor

Afrika yeşil ekonomisinin 2030'a kadar 3 milyondan fazla istihdam yaratabileceği bekleniyor

Afrika'yı çevreleyen sular: Zengin kaynaklar, farklı sorunlar

Türkiye-Somali ilişkilerinde enerji işbirliği: MTA Oruç Reis Afrika sularında

Afrika genelinde 15 milyon öğretmen açığı var

Afrika genelinde 15 milyon öğretmen açığı var
Türkiye'den kritik zamanda Nijer çıkarması

Türkiye'den kritik zamanda Nijer çıkarması
Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, 19 Ekim'de İstanbul'da konser verecek

Grammy ödüllü sanatçı Black Coffee, 19 Ekim'de İstanbul'da konser verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet