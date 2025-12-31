Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.87
ETH/USDT
2,978.30
BTC/USDT
88,212.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bingöl'de Afrikalı öğrenciler kar sevinci yaşadı

Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı.

Ahmet Dengeşik  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Bingöl'de Afrikalı öğrenciler kar sevinci yaşadı Fotoğraf: Ahmet Dengeşik/AA

Bingöl

Afrika ile Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten üniversite eğitimi için Bingöl'e gelen öğrenciler, çetin kış koşullarının etkili olduğu kentte kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler, yağan karın keyfini kampüste arkadaşlarıyla kar topu oynayarak çıkardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kar sevinci yaşayan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Çelik, ülkenin birçok kentinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. Üniversitemizde ilk defa kar gören yabancı öğrencilerimiz oldu. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Yanlarına gelerek sevinçlerine ortak olmak istedik. Üniversitemizde 48 farklı ülkeden gelen 1200 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 110 farklı ülkeden 5 bin yabancı öğrenciye ulaşmak." diye konuştu.

Afrikalı öğrencilerden Muhannad Abbas ise ilk defa kar görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bingöl Üniversitesi çok güzel. Arkadaşlarımızla kar keyfi yaşadık." dedi.

Sıdra Khoder de kar görünce şaşırdığını ve sevindiğini anlatarak, arkadaşlarıyla kar topu oynadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

Bingöl'de Afrikalı öğrenciler kar sevinci yaşadı

Bingöl'de Afrikalı öğrenciler kar sevinci yaşadı

Afrika'da 2025 böyle geçti

Türk firmaları kapıyı açtı, Afrika'daki savunma buluşması büyüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet