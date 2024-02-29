Dolar
31.22
Euro
33.83
Altın
2,035.79
ETH/USDT
3,491.90
BTC/USDT
63,113.00
BIST 100
9,145.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Üsküdar esnafı ile bir araya geldiği programda konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts (EA), yeniden yapılanma kapsamında çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracağını açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Berlin

Electronic Arts Üst Yöneticisi Andrew Wilson, söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postayı paylaştı.

Wilson, e-postada, video oyun sektörünün hızlı bir değişim içinde olduğunu belirterek, bu değişime ayak uydurmak için yeniden yapılanmaya gideceklerini kaydetti.

Andrew Wilson, "Bu değişim zamanında, bu kararların iş gücümüzün yaklaşık yüzde 5'ini etkilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mart 2023 sonunda yaklaşık 13 bin 400 çalışanı olan EA, yeniden yapılandırmanın çalışanların kıdem tazminatı dahil şirkete 125-165 milyon dolar arasında mal olmasını bekliyor.

Öte yandan, video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment de 27 Şubat'ta küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurmuştu.

Microsoft ve Tencent'e ait Riot Games de binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Diplomasi Forumu, 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-50 operasyonlarında 2 organize suç çetesi çökertildi, 37 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

Benzer haberler

ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

ABD'li video oyun şirketi Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Sony, video oyunu biriminde 900 çalışanını işten çıkaracak

Alman Continental 7 bin 150 kişiyi işten çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet