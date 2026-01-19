Dolar
Ekonomi

AB'den Trump'ın Grönland tehdidine 93 milyar avroluk misilleme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına 93 milyar avroluk gümrük vergisini de içeren misilleme yapmayı değerlendiriyor.

Ata Ufuk Şeker  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
AB'den Trump'ın Grönland tehdidine 93 milyar avroluk misilleme hazırlığı

Brüksel

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB ülkelerinin büyükelçileri, Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından Brüksel'de olağanüstü toplantı yaptı.

Büyükelçiler, Washington ile yapılacak görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda ABD'ye karşı atılacak somut adımları ele aldı.

AB'nin ABD'ye karşı uygulayabileceği çeşitli seçeneklerin görüşüldüğü toplantıda, Trump’ın gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi halinde hangi seçeneklerin kullanılabileceği tartışıldı.

Toplantıda, AB'nin geçen yıl hazırladığı ancak ABD ile Temmuz ayında sağlanan ticaret anlaşması ile askıya alınan önlemleri yeniden etkinleştirme fikri de öne çıktı.

Bu kapsamda, ABD'ye misilleme olarak hızla 93 milyar avroluk gümrük vergileri uygulanması da değerlendirildi.

Öne çıkan bir başka karşılık ise AB'nin şimdiye kadar hiç kullanmadığı "ticaret bazukası" olarak bilinen ve ekonomik tehditte bulunan ülkeleri cezalandırmak için tasarlanmış "Zorlama Karşıtı Aracı" oldu.

Diğer ülkelerin ekonomik baskı uygulamasına yanıt vermek için tasarlanmış bir yasal çerçeve olan AB Zorlama Karşıtı Aracı'nın devreye sokulması ile AB, ABD'ye karşı çeşitli ekonomik önlemler alabiliyor.

Bu araç ile ABD şirketlerinin Avrupa pazarına erişimi engellenebiliyor, şirketlerin ticari lisansları ile kamu ihalelerine erişimleri sınırlanabiliyor.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına AB liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.



