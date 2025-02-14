Dolar
36.22
Euro
38.05
Altın
2,894.59
ETH/USDT
2,726.90
BTC/USDT
96,750.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi
logo
Ekonomi

AB'den ABD'ye misilleme uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
AB'den ABD'ye misilleme uyarısı Fotoğraf: Yauhen Yerchak/AA

Brüksel

Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Son dönemde küresel meselelere ticari bir işlem gibi yaklaşım sergilendiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın bu yeni gerçeklik karşısında değişmesi, akıllı ve açık görüşlü olması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, AB'nin rekabetçiliği artırmaya, savunmayı güçlendirmeye ve yapay zeka alanında inovasyona odaklandığını vurgulayarak, yeni gerçeklikte harekete geçmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına işaret eden von der Leyen, "İşte bu yüzden ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz." dedi.

Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi anlamına geldiğine ve enflasyonu artırabileceğine dikkati çekerek, "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, şunları kaydetti:

"ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacağız. AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Açıkça konuşayım, dünyanın en büyük pazarlarından biriyiz. Ekonomik güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için gereken bütün araçlarımızı kullanacağız. Çalışanlarımızı, işletmelerimizi ve tüketicilerimizi bütün aşamalarda koruyacağız."

Von der Leyen, bütün taraflara fayda sağlayacak bir anlaşma üzerine çalışmaya da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılmasına savcılıktan soruşturma
Bakan Tunç: Hiçbir makam veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez
Şehit Uzman Çavuş Oktay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye tüm dünyada küresel adalet ve hakikat mücadelesi veriyor
İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı

Benzer haberler

AB, Ukrayna'ya "adil, kapsamlı ve kalıcı" barış sağlanana dek destek sözünü yineledi

AB, Ukrayna'ya "adil, kapsamlı ve kalıcı" barış sağlanana dek destek sözünü yineledi

AB'den ABD'ye misilleme uyarısı

NATO: Avrupalı müttefikler somut planlar ortaya koymalı

AB: Ukrayna'nın barış masasına zayıf oturması hem bizim hem ABD'nin zararına

AB: Ukrayna'nın barış masasına zayıf oturması hem bizim hem ABD'nin zararına
Rusya: Gazze ile ilgili anlaşmaların uygulanması, durumun iyileşmesi için önemli faktör

Rusya: Gazze ile ilgili anlaşmaların uygulanması, durumun iyileşmesi için önemli faktör
Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet