Dolar
42.43
Euro
49.30
Altın
4,236.59
ETH/USDT
2,787.30
BTC/USDT
86,371.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Ekonomi

ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon

ABD Enerji Bakanlığı, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerini geliştirmeye yönelik 134 milyon dolara kadar fon sağlanacağını açıkladı.

Dilara Zengin Okay  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon

Washington

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni fonla yurt içi nadir toprak elementleri tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin, yabancı kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasının ve ABD'nin enerji güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, nadir toprak elementleri için yurt içi tedarik zincirlerinin geliştirilmesine yönelik 134 milyon dolara kadar bir fon sağlanacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu kapsamda, maden artıkları, elektronik atıklar ve diğer atık malzemeleri dahil geleneksel olmayan kaynaklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması ve rafine edilmesine yönelik projelerin destekleneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD'nin ekonomisini ayakta tutan mineraller ve malzemeler için uzun süredir yabancı ülkelere bağımlı olduğuna işaret etti.

Wright, "Bu kaynaklara kendi ülkemizde sahibiz, ancak yıllarca süren rehavet, Amerika'nın madencilik ve sanayi altyapısını diğer uluslara kaptırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu eğilimi tersine çevirdiklerini kaydeden Wright, Amerika'nın enerji ve ekonomik güvenliği için gerekli malzemeleri çıkarma, işleme ve üretme kabiliyetini yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov basın mensuplarıyla bir araya geldi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Benzer haberler

ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon

ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon

ABD-Çin arasında enerji ve teknoloji rekabeti: Kritik mineraller neden önemli?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet