ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında gerçekleşti
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.
Washington
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalmıştı.
Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise mayısta yüzde 2,6 oldu.
Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen üretici enflasyonu, nisanda yıllık bazda yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti.
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3 arttı.
Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönündeydi.
Çekirdek üretici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.
ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.