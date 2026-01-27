Dolar
43.40
Euro
52.03
Altın
5,083.23
ETH/USDT
2,987.90
BTC/USDT
88,699.00
BIST 100
13,106.99
logo
Ekonomi

ABD'de tüketici güveni 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
ABD'de tüketici güveni 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Washington

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ocakta geçen aya kıyasla 9,7 puan azalarak 84,5 değerine indi.

Endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 90,6 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin Aralık 2025 verisi ise 89,1'den 94,2 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ocakta 9,9 puan azalışla 113,7'ye indi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 9,5 puan azalarak 65,1'e düştü. Söz konusu endeks, gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güven endeksinin Mayıs 2014'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Endeksin Kovid-19 salgını dönemindeki dip seviyelerin de altına indiğini kaydeden Peterson, tüketicilerin mevcut duruma ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin endişelerinin derinleşmesiyle güvenin ocakta sert düştüğünü ifade etti.

