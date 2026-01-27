Dolar
43.39
Euro
52.25
Altın
5,173.23
ETH/USDT
3,026.50
BTC/USDT
89,417.00
BIST 100
13,106.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlenen resmi karşılama töreni sırasında yaşadığı düşme olayının ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Abuja

Tinubu'nun Medya ve İletişim Özel Danışmanı Sunday Dare, Tinubu'nun Ankara'daki resmi karşılama töreni sırasında yaşadığı düşme olayına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Dare, Tinubu'nun "gayet iyi durumda olduğunu" belirterek, resmi karşılama töreninin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iki ülkeden üst düzey yetkililerle planlanan ikili görüşmelere katıldığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nijerya Devlet Başkanlığı ofisinden de yapılan açıklamada, Tinubu'nun Türkiye ziyaretinin planlandığı şekilde sürdüğü ve ziyaretin iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin güçlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Tinubu'nun Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlenen resmi karşılama töreni sırasında dengesini kaybederek düştüğü anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nijerya’da gündem olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nijeryalı mevkidaşı Tunji-Ojo ile bir araya geldi
Bakan Göktaş'tan İBB'nin çocuk etkinlik merkezindeki iddialara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı
Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. Yıl Onur Gecesi İstanbul'da gerçekleşecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Devlet Bakanı Enoh ile görüştü
Türkiye ile Nijerya medya ve iletişim alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Nijerya medya ve iletişim alanında işbirliği yapacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Suriye’de terörsüz bir ülke hedefine yönelik süreci suistimal ediyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Suriye’de terörsüz bir ülke hedefine yönelik süreci suistimal ediyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet