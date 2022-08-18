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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine düşüş gösterdi

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 2 bin kişi azaldı.

Dilara Zengin Okay   | 18.08.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine düşüş gösterdi

Washington

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ağustos ile biten haftada 250 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 250 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 265 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 262 binden 252 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 azalarak 246 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi artarak 1 milyon 437 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin iş gücü talebinin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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