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Ekonomi

ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle Washington DC başsavcısı tarafından dava edildi.

Dilara Zengin   | 26.05.2021
ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı

Washington

Washington DC Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Karl Racine'in tüketiciler için fiyatları artırdığı, çevrim içi perakende pazarında inovasyonu ve seçimi engelleyerek rekabete aykırı davrandığı için bir antitröst davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Amazon'un tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığı, fiyatları artırdığı ve üçüncü taraf satıcılara kısıtlayıcı anlaşmalar uygulayarak çevrim içi perakende satışlarda rekabeti engellediği iddia edildi.

Amazon ise politikalarının fiyatları düşük tutmayı amaçladığını savunarak davaya karşı çıktı. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, satıcıların Amazon'da sundukları ürünler için kendi fiyatlarını belirlediği aktarıldı.

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