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Ekonomi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, ikinci çeyrekte 1,44 milyar dolar net zarar açıkladı

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar ettiğini ve gelirinin yüzde 14,6 düştüğünü duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, ikinci çeyrekte 1,44 milyar dolar net zarar açıkladı

Londra

Şirketin, yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, Boeing'in geliri bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azalarak 16,86 milyar dolar oldu.

Boeing, bu dönemde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar etti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen net zararı 149 milyon dolar seviyesindeydi.

Şirketin ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarı geliri ise 33,4 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 geriledi.

Boeing Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, zorlu bir çeyrek geçirmelerine rağmen kalite yönetim sistemlerini güçlendirdiklerini ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Kapsamlı güvenlik ve kalite planımızı uyguluyoruz ve Spirit AeroSystems'ı satın almak için bir anlaşmaya vardık. Yapacak çok işimiz var ancak ilerleme gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Boeing, 1 Temmuz'da Amerikalı ticari uçak üreticisi Spirit AeroSystems'i yaklaşık 4,7 milyar dolar özkaynak değeriyle tamamı hisse senedine dayalı bir işlemle satın alacağını duyurmuştu.

Şirket, bir diğer açıklamasında da Kelly Ortberg'in Boeing Başkanlığı ve CEO'luk görevini Dave Calhoun'dan devralacağını ve 8 Ağustos itibarıyla bu göreve başlayacağını duyurdu.

Ocak 2020'den beri şirketin Başkan ve CEO'su olarak görev yapan Calhoun, daha önce şirketten emekli olacağını açıklamıştı.

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