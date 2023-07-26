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Ekonomi

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltti

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltti

New York

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