ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltti
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti
New York
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