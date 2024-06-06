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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, finans sektöründe yapay zeka kullanımına dair kamuoyundan görüş istedi

ABD Hazine Bakanlığı, finansal hizmetler sektöründe yapay zekanın kullanımları, fırsatları ve riskleri hakkında kamuoyundan bilgi talebinde bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
ABD Hazine Bakanlığı, finans sektöründe yapay zeka kullanımına dair kamuoyundan görüş istedi

New York

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın siber güvenlik ve dolandırıcılık konusundaki son çalışmaları ve diğer federal kurumların girişimleri üzerine, finansal hizmetler sektöründe yapay zeka kullanımları ile sektör içinde yapay zeka gelişmeleri ve uygulamalarının sunduğu fırsatlar ile riskler hakkında kamuoyunun yorumlarının istendiği bildirildi.

Hazinenin, söz konusu bilgi talebiyle bu alandaki anlayışını artırmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, konu hakkında çeşitli bakış açıları arandığı ve özellikle yapay zeka yeniliklerinin, finansal hizmetlere kapsayıcı ve eşit erişim sağlayan bir finansal sistemi teşvik etmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamakla ilgilenildiği kaydedildi.

Açıklamada, konu hakkındaki görüşlerin 60 gün içinde iletilmesi istenirken, söz konusu yorumların "www.regulations.gov" adresinde herkes tarafından görülebileceği belirtildi.

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