Dolar
35.95
Euro
37.41
Altın
2,867.98
ETH/USDT
2,771.60
BTC/USDT
97,622.00
BIST 100
9,776.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

AB, Türkiye'ye 2025-2027 yıllarında 310 milyon avroluk hibe sağlayacak

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Vilcinskas, AB'nin, Türkiye'deki şirketlerin rekabetçiliğini artırmak üzere 2025-2027 yıllarında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA) kapsamında 310 milyon avroluk hibe sağlayacağını ifade etti.

Mücahit Enes Sevinç, Emine Aleyna Başoğlu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
AB, Türkiye'ye 2025-2027 yıllarında 310 milyon avroluk hibe sağlayacak

İstanbul

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Jurgis Vilcinskas, AB olarak, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine 780 milyon avro finansal destek sağladıklarını belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Vilcinskas, 2025'ten 2027'nin sonuna kadar IPA kapsamında Türkiye'ye, sivil toplum, temel haklar, çevre, enerji, ulaştırma, eğitim, istihdam ve rekabet edilebilirlik anlamında önceliklendirilen alanlardan oluşan 310 milyon avroluk hibe sağlanacağını açıkladı.

Türkiye ve AB'nin ticari ilişkilerine dikkati çeken Vilcinskas, "Türkiye'deki şirketlerin, doğa dostu ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini istiyoruz, şirketlerin rekabetçiliğini artırmak için de çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek istediklerini vurgulayan Vilcinskas, "Şirketler daha fazla dijitalleşme çalışmaları yapsınlar ve müşterilerinin beklentilerini daha iyi karşılasınlar istiyoruz." yorumunu yaptı.

"ABD ile herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz"

Vilcinskas, "ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte AB'ye ek gümrük vergisi getirilme olasılığına karşı bir ön hazırlığınız var mı?" sorusuna ise, "Bu konuda herhangi bir spekülasyona yol açmak istemem ancak bu ihtimaller doğrultusunda ABD tarafından bir açıklama yapılmış değil. ABD bizim en büyük ticaret hacmine ulaştığımız ülkelerden, o nedenle herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz." karşılığını verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul için kar yağışı uyarısı
Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurular başladı
Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından 548 binden fazla haneye destek oldu
Yıkılan binaların sorumluları yargılanıyor
Depremzede kedi "Püsük" kendisine kucak açan anaokulunun neşesi oldu

Benzer haberler

AB, Türkiye'ye 2025-2027 yıllarında 310 milyon avroluk hibe sağlayacak

AB, Türkiye'ye 2025-2027 yıllarında 310 milyon avroluk hibe sağlayacak

Uluslararası kurumlardan AB'ye, İsrail'in işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklama çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ile bir ticaret savaşının kazananı olmayacağını söyledi

Avrupa savunma sanayisinde Türkiye imzası

Avrupa savunma sanayisinde Türkiye imzası
Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulanacağı mesajını verdi

Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulanacağı mesajını verdi
Eski başekonomistinden AB'ye, Türkiye ile yakınlaşmak dahil yeni stratejiler geliştirmesi tavsiyesi

Eski başekonomistinden AB'ye, Türkiye ile yakınlaşmak dahil yeni stratejiler geliştirmesi tavsiyesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet