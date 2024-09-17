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Ekonomi

AB, Polonya'nın stratejik sektörlere 1,2 milyar avro desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte Polonya'nın stratejik sektörlerine yatırımları desteklemek için 1,2 milyar avro kaynak sağlamasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
AB, Polonya'nın stratejik sektörlere 1,2 milyar avro desteğini onayladı

Brüksel

AB Komisyonu, Polonya'nın stratejik sektörlerdeki yatırımlara katkı verme planının kabul edildiğini açıkladı.

Polonya'nın hazırladığı plan doğrultusunda net sıfır ekonomiye geçişi desteklemek için stratejik sektörlerdeki yatırımlara 1,2 milyar avroluk katkı sağlayacağı bildirilen açıklamada, bu kapsamda, ülkenin batarya, güneş paneli, rüzgar türbini, ısı pompası, elektrolizör, karbon yakalama ve depolama ekipmanı üreten veya bu alanlara yönelik kritik ham madde sağlayacak yatırımlara doğrudan hibe vereceği belirtildi.

Açıklamada, Polonya'nın uygulayacağı tedbirin yeşil dönüşüme destek vereceği, bu nedenle AB kurallarına uyumlu bulunduğu ifade edildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda AB'den onay alarak kullanabiliyor.

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