AB menşeli bazı tarım ürünleri ve bebek maması ithalatında tarife kontenjanları düzenlendi
Avrupa Birliği (AB) menşeli bazı tarım ürünleri ve bebek maması ithalatında tarife kontenjanları belirlendi.
Ankara
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile AB arasındaki "Ortaklık Konseyi Kararları" uyarınca yürürlükte olan tarife kontenjanlarının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğlerde değişikliğe gidildi.
Buna göre, bazı canlı bitkiler, hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ile bebek maması için mevcut tarife kontenjanlarının kullanımında bir defada talep edilecek azami miktarlar düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.