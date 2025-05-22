Dolar
38.92
Euro
44.03
Altın
3,297.29
ETH/USDT
2,666.80
BTC/USDT
110,900.00
BIST 100
9,501.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı icra ediliyor
logo
Ekonomi

AB, firmaların büyük kısmını sınırda karbon vergisinden muaf tutacak

Avrupa Parlamentosu (AP), sınırda karbon vergisi kapsamına girmesi öngörülen şirketlerin yüzde 90'ını bundan muaf tutacak yasal değişikliklere destek verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
AB, firmaların büyük kısmını sınırda karbon vergisinden muaf tutacak

Brüksel

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Birlik mevzuatlarını basitleştirmek için hazırlanan "Basitleştirme Omnibus" adlı "torba yasa" teklifindeki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) değişiklikleri oylandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AP üyeleri, mevcut durumda geçiş aşamasında olan ve 2026 başında tam olarak yürürlüğe girmesi öngörülen, AB'nin kendi ürünleri için ödenen karbon fiyatı ile ithal mallar için ödenen karbon fiyatını eşitlemeye yönelik CBAM'i basitleştirme teklifini 564 "Evet", 20 "Hayır" oyuyla kabul etti.

Teklif kapsamında, AB'nin sınırda karbon vergisi olarak bilinen mekanizmasında ithalat yapanlara yönelik idari külfet azaltılacak.

İlgili ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmalar, CBAM gereksinimlerinden muaf tutulacak. Böylece, büyük kısmı küçük ve orta ölçekli olmak üzere ithalatçı şirketlerin yüzde 90'ı sınırda karbon vergisi ödemeyecek.

Demir, çelik, alüminyum, çimento ve gübre ithalatından kaynaklanan toplam karbon emisyonlarının yüzde 99'u hala kurallar kapsamında yer alacak.

Değişiklikler, AP ve üye ülkeler arasında yapılacak müzakerelerle son halini alacak.

Mekanizma hakkında

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, 2026'da başlaması planlanan nihai döneme yönelik metodolojiyi geliştirmek için bilgi toplamaya ve çalışmalar yapmaya devam ediyor.

2026'dan itibaren ise ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Aile Forumu'nda doğum hızındaki düşüş ve cinsiyet değiştirme ameliyatları konuşuldu
Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri doğal gaza kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan gelen çocuklarla görüştü
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Benzer haberler

AB Komisyonu önünde "Gazze"ye ağıt

AB Komisyonu önünde "Gazze"ye ağıt

AB, firmaların büyük kısmını sınırda karbon vergisinden muaf tutacak

Çinli BYD Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla otomobil sattı

Rusya: Ukrayna ile sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz

Rusya: Ukrayna ile sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz
Brüksel'de binlerce kişi sosyal harcamalardaki kesintileri protesto etti

Brüksel'de binlerce kişi sosyal harcamalardaki kesintileri protesto etti
Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocular, yeni hedefler peşinde

Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocular, yeni hedefler peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet