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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

AB, enerji piyasalarındaki sıkışıklığı ek tedarikle aşmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, enerji piyasalarının çok sıkışık olduğunu, ilave doğal gaz tedariki için çeşitli kaynaklarla temas kurduklarını söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 03.03.2022
AB, enerji piyasalarındaki sıkışıklığı ek tedarikle aşmaya çalışıyor

Brüksel

Simson, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa enerji piyasalarına etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin savaşa rağmen Ukrayna'ya elektrik ve gaz arzı sağlamak için çalıştığına işaret eden Simson, Ukrayna'da bazı bölgelerde elektrik ve gaz kesintisi olmasına rağmen ülkedeki enerji yapısında sıkıntı bulunmadığını anlattı.

Simson, Ukrayna elektrik şebekesinin Avrupa ile senkronizasyonunun önemli bir konu olduğunu, bunun Ukrayna'nın enerji çeşitliliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ukrayna ve Moldova elektrik şebekesinin Avrupa sistemiyle entegrasyonuna destek verdiklerini anlatan Simson, riskleri değerlendirip gerekli önlemleri aldıktan sonra Ukrayna'yı Avrupa elektrik şebekesine bağlayacaklarını söyledi.

Simson, "Rusya-Ukrayna krizi Avrupa enerji piyasalarını ve arz güvenliğini etkileyecektir." ifadesini kullandı.

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yatırımlar uygulamaya koyduğunu anımsatan Simson, "AB yaptırımları enerji ürünleri ticaretini doğrudan hedef almamaktadır." diye konuştu.

Simson, yaptırımların belirli rafineri teknolojilerine yönelik ihracat yasağı içerdiğini hatırlatarak, bunun Rusya'nın petrol rafinerilerini yenilemesini zorlaştıracağını belirtti.

Gelecek kış başlamadan önce gaz depolarının doldurulması ve arz çeşitliliği sağlanması gerektiğini söyleyen Simson, "Enerji piyasalarımızın çok sıkışık olduğunun farkındayız." dedi.

Simson, "AB Komisyonu, ilave tedarik için alternatif boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçileri ile temas halinde." ifadesini kullandı.

Enerji arz güvenliği ile birlikte fiyat şoku riskini de ele almaları gerektiğini belirten Simson, "Komisyon kısa ve orta vadede alınabilecek tedbirler üzerinde çalışıyor. Bunu gelecek hafta açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün 198,5 avroya çıkarak rekor seviyesine ulaştı.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 6,04 artışla 119,76 dolara yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,50 dolara çıktı.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Mayıs 2012'den, WTI ham petrolün varil fiyatı ise Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

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