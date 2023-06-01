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Ekonomi

AB düzenleyici kurumlarından "yeşil göz boyama" uyarısı

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal piyasalara yönelik çeşitli düzenleyici kurumları, yatırımlarda yeşil göz boyamanın tüketici, yatırımcı ve diğer piyasa katılımcılarını yanıltabileceği uyarısında bulundu ve bu alanda şeffaflığın artırılmasını istedi.

Ata Ufuk Şeker  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
AB düzenleyici kurumlarından "yeşil göz boyama" uyarısı

Brüksel

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA), AB Komisyonu'nun talebiyle yeşil göz boyamadaki riskler ve sürdürülebilir finans politikalarının denetimi konusunda hazırladıkları raporu yayımladı.

Yeşil göz boyama olarak nitelendirilen ve bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak amacıyla yaydığı yanlış bilgiler ve yanıltıcı çevresel iddiaların daha iyi anlaşılması ve bunların hangi yatırım alanlarında daha yaygın kullanıldığının belirlenmesi için hazırlanan raporda, yeşil göz boyamanın tüketiciler, yatırımcılar veya diğer piyasa katılımcılar için yanıltıcı olabileceği belirtildi.

Raporda, yanıltıcı iddiaların bir ürünün veya varlığın sürdürülebilirlik profilinin bütün temel unsurları ve yönleriyle ilgili olabileceğine işaret edilerek, sürdürülebilirlikle ilgili yanıltıcı iddiaların kasıtlı veya kasıtsız olabileceği, bunların AB düzenleyici çerçevesinin kapsamı dışında yer alan kuruluşlar ve ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkabileceği ve yayılabileceği ifade edildi.

Yeşil göz boyamada cımbızlama, ihmal, belirsizlik, boş iddialar, abartı, yanıltıcı terminoloji gibi uygulamaların yaygın kullanıldığına vurgu yapılan raporda, hisse senedi çıkaran şirketlerin ileriye dönük bilgiler ve gelecekteki performanslarına ilişkin taahhütlerinin de yeşil göz boyama riski içerdiği bildirildi.

Raporda, yatırımcıların, sürdürülebilirlik taahhütlerinin güvenilirliği konusunda bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olmak için, temel varsayımlar ve parametreler üzerinde şeffaflığın artması gerektiğine işaret edildi.

Raporda, olumsuz piyasa koşullarında, yeşil göz boyamayla ilgili finansal risklerin daha geniş biçimde sisteme yayılabileceğine de dikkat çekildi.

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