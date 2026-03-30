Dolar
44.46
Euro
51.01
Altın
4,514.82
ETH/USDT
2,037.60
BTC/USDT
66,778.00
BIST 100
12,626.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

Gazprom: AB’nin doğal gaz depolarının doluluk oranı kritik seviyeye geriledi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa Birliği’ndeki (AB) doğal gaz depolarındaki doluluk oranının, kritik seviyeye gerilediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Moskova

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’daki depolardan doğal gaz çekilmesine devam edildiği belirtildi.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç’in depolardan gaz tüketmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “AB'nin en büyük gaz tüketicilerinden Almanya, Fransa ve Hollanda'nın depoları ortalama sadece yüzde 17,4 oranında dolu halde.” ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom'un Başkanı Miller, Avrupa’nın bazı bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğine işaret ederek, “AB depolarındaki gaz seviyeleri, günümüz Avrupası için kritik derecede düşük olarak nitelendirilebilir. Avrupa gaz depolarındaki stokların, bir sonraki çekim sezonunun başlangıcında yüzde 70'e bile ulaşmayabileceği tahmin edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Miller, küresel ısınmanın beklenebileceğini vurgulayarak, “Ancak termometreyi ikna edemezsiniz.” ifadesini kullandı.

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının hızla arttığı AB'de, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü
Dipsiz Göl Şelalesi, altyapı ve çevre düzenlemeleriyle nitelikli bir turizm alanına dönüştürülüyor
ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Gazprom: AB’nin doğal gaz depolarının doluluk oranı kritik seviyeye geriledi

Gazprom: AB’nin doğal gaz depolarının doluluk oranı kritik seviyeye geriledi

AB, İtalya'nın 6 milyar avroluk yenilenebilir hidrojen destek programını onayladı

Kosovalı futbolcu Topalli, play-off finalinde Türkiye'yi favori görüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet