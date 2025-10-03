Dolar
41.68
Euro
48.95
Altın
3,861.14
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
120,003.00
BIST 100
10,947.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

5G teknolojisinden ekonomiye 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, 2030’a kadar Türkiye ekonomisine 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon istihdam sağlamasının hedeflendiğini açıkladı.

Mehmet Can Toptaş  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
5G teknolojisinden ekonomiye 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı bekleniyor

Ankara

Sayan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin yeni yasama yılına 5G teknolojisiyle adım atmasının dijital dönüşüm yolculuğundaki kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Meclis çatısı altında başlayan söz konusu pilot uygulamayı, "ülkenin tamamında hedeflenen yüksek hızlı bağlantı vizyonunun öncüsü" olarak nitelendiren Sayan, bu adımın yalnızca teknolojik ilerleme değil, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli destekçilerinden olduğuna dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sayan, asıl hedeflerinin Türk milletinin her ferdinin yüksek hızlı bağlantının getireceği ekonomik refah, artan güvenlik, kaliteli sağlık ve eğitim imkanlarından faydalanması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Planlanan 5G frekans ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1,5 milyon yeni istihdam potansiyelini beraberinde getirmesini hedefliyoruz. Elbette, bu büyük dönüşümün beraberinde getireceği siber güvenlik ve veri güvenliği gibi hassas alanlarda daha çok çalışmamız ve tavizsiz bir duruş ile etkin denetimi daha sıkı hale getirmemiz gerektiğinin de farkındayız. Vatandaşlarımızın dijital güvenliğini sağlamak, kamu otoriteleri olarak en büyük sorumluluğumuz. Türkiye'nin dijital geleceğini, belirlenen ulusal standartlar ve sarsılmaz bir kararlılıkla, güvenli ve şeffaf bir şekilde inşa etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıklarla mücadelede ortak adım
MİT'ten son 3 yılda Mossad'ın ajan ağına yönelik 6 operasyon
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan hakim karşısında
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün sözde TUS imamıyla irtibatlı 5 doktor yakalandı

Benzer haberler

5G teknolojisinden ekonomiye 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı bekleniyor

5G teknolojisinden ekonomiye 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı bekleniyor

Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak

5G ile mobil pazarda yeni uygulama, cihaz ve hizmetler yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanının hukuku: Neden korunmalı, nasıl uygulanmalı?

Cumhurbaşkanının hukuku: Neden korunmalı, nasıl uygulanmalı?
TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu

TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu

TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek

TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet