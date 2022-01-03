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Ekonomi

2021'de fiyatı en fazla artan ürün kağıt, en fazla düşen sarımsak oldu

Ocak-Aralık 2021 döneminde kömür ücreti yüzde 132, patates yüzde 121, LPG ücreti yüzde 119, margarin yüzde 109 yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.01.2022
2021'de fiyatı en fazla artan ürün kağıt, en fazla düşen sarımsak oldu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Ankara

Geçen yıl ocak-aralık döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile "yazım ve çizim kağıtları"nda olurken en fazla fiyat düşüşü yüzde 38 ile "sarımsak"ta gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim ulaştırmada yüzde 53,66, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43,8, ev eşyası grubunda yüzde 40,95, lokanta ve otellerde yüzde 40,85 olarak hesaplandı.

Haberleşmede yıllık yüzde 8,76, eğitimde yüzde 17,23, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 20,02, giyim ve ayakkabıda yüzde 20,13, sağlıkta 20,52, eğlence ve kültürde yüzde 25,46, konutta yüzde 28,57, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 35,37 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi madde sepetinde Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en fazla artan ürün yüzde 168 ile "yazım ve çizim kağıtları" oldu. Aynı dönemde kömür ücreti yüzde 132, patates yüzde 121, LPG ücreti yüzde 119, margarin yüzde 109 yükseldi.

Tuvalet kağıdı fiyatları yüzde 69, pamuklu kumaş yüzde 65, benzinli otomobil yüzde 60, kadın botu yüzde 57, çamaşır makinesi yüzde 53, saat yüzde 51, deodorant yüzde 30, bilgisayar yüzde 27, oyuncak yüzde 26, ilaçlar yüzde 21 arttı.

Geçen yılın ocak-aralık döneminde fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 38 ile sarımsak oldu. Bu ürünü yüzde 11 ile şans oyunları, yüzde 8 ile limon, yüzde 1'er ile kuru soğan ve ayva izledi.

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