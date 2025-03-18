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Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
1915 Çanakkale Köprüsü 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdi Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, 3 yıldır Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu ulaşımı sağladığını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunan, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi ve Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle toplam yüksekliği 334 metreye ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü olarak tarihe geçtiğine dikkati çekerek, projenin ulusal kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

"Boğaz geçişi 6 dakikaya düştü"

Marmara Otoyol ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun, en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağlandığını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Boğaz geçiş süresi 6 dakikaya düştü. Köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı. Projede kullanılan 225 bin 250 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle köprü ve otoyol en ileri teknolojiyle donatıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü son 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet verdi. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu sayesinde yıllık 24 milyar lira zamandan, 1,3 milyar lira akaryakıttan olmak üzere proje toplam yılda 25,3 milyar lira tasarruf sağladı. Çevreye zararlı karbon salınımını ise 81 bin ton azalttık."

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