Dolar
32.51
Euro
34.65
Altın
2,376.01
ETH/USDT
3,076.60
BTC/USDT
63,118.00
BIST 100
9,601.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 17'ncisinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ (KFA) organizasyonuyla gelecek yıl İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

Büşra Nur Yılmaz  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

Bursa

KFA'dan yapılan açıklamaya göre, 22-27 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek IDEF'25, farklı coğrafyalardan katılımcı ve ziyaretçileri İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde yapılacak fuar, yeni konseptiyle birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, yeni işbirliklerinin sağlanmasına imkan sunacak.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı
Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde yurt genelindeki trafik kazalarında 75 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak

KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesinin test süreci başladı

Havacılık sanayisinde 20 milyar dolarlık buluşma

Rekor sürede fırlatılan milli uyduların elektronik kartlarının üretildiği tesis büyüyor

Rekor sürede fırlatılan milli uyduların elektronik kartlarının üretildiği tesis büyüyor
Milli uçakları yere bastıran TAAC, ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladı

Milli uçakları yere bastıran TAAC, ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet