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Ekonomi

163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi çitçilerin hesaplarına bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Zeynep Duyar  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
163,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi çitçilerin hesaplarına bugün yatırılacak

Ankara

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

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