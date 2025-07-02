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Ekonomi

Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 465 milyon lira avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Ankara

Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Paylaşımda yer alan bilgiye göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.

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