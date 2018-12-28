Kayseri'deki şeker fabrikalarından istihdama katkı

Türkiye'nin önemli şeker üretim merkezlerinden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine bağlı 3 fabrikada, bu yıl 2 milyon 950 bin ton pancar işlenip 420 bin ton şeker üretilerek bin 890 kişiye de istihdam katkısı sağlandı.

KAYSERİ - MURAT ASİL

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine bağlı 3 fabrikada, kampanya dönemi boyunca 2 milyon 950 bin ton pancar işlenerek 420 bin ton şeker üretildi, bin 890 kişiye de iş imkanı sağlandı.

Çiftçi kooperatifine ait Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Tokat'a bağlı yaklaşık 500 köyde sözleşmeli pancar ekimi yaptırarak, Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 20'sini üretiyor.

Dev tesis, 1955 yılında 12 milyon liralık sermayeyle kuruldu ve aradan geçen 63 yılda Türkiye'nin en büyük şeker üreticilerinden biri haline geldi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine bağlı olarak Kayseri'nin yanı sıra Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki ve Tokat'ın Turhal ilçesindeki 3 tesisle üretim yapan Kayseri Şeker Fabrikasında bu yılki kampanya döneminde 2 milyon 950 bin ton pancar işlendi. Bunun sonucunda bu yıl 420 bin ton şeker üretilirken, bu süreçte sabit personele ilave olarak bin 890 kişi istihdam edildi.

"İşlerimizi çiftçi odaklı organize ediyoruz"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça başarılı kampanya dönemi geçirdiklerini, bu yıl özelleştirmeden bünyelerine kattıkları Turhal Şeker Fabrikası ile birlikte 3 fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üç fabrikada da başarılı bir çalışma ortaya konulduğunu belirten Akay, "Şu anda pancarların tamamı alınmış durumda, tarlada sökülecek ya da taşınacak pancar kalmadı. Toplanan pancarlar üretimde sırasıyla kullanılıyor. Bu sene 2 milyon 950 bin ton pancar işlendi. Bu da tabi pancar üretiminde önemli bir rakam. Pancar, Türkiye'de özellikle Orta Anadolu bölgesinde vazgeçilmez stratejik bir ürün. Bitkisel üretimde buğday, silajlık mısırın yanında 3'üncü en yüksek üretilen ürün şeker pancarı." dedi.

Çiftçi odaklı bir kuruluş olduklarını ve çiftçinin hakkını her platformda korumaya gayret ettiklerini dile getiren Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Şeker bütün faaliyetlerini özellikle ve öncelikli olarak çiftçi odaklı yürüten bir kuruluş. Fabrikamızın sahibi çiftçiler olduğu için öncelikli olarak işlerimizi çiftçi odaklı organize ediyoruz. Zaten bundan dolayı başarılıyız. Çiftçiler pancar üretimini gerçekleştirmeden fabrikaların bunu yapması mümkün değil. Çiftçiler de para kazanabileceği bir işi yapmak durumunda, dolayısıyla çiftçinin ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması lazım.

Tarladaki üretim aşamasından söküm ve nakliye aşamasına kadar hep çiftçimizin yanında olduk. Bu kampanyanın sonucunda 420 bin ton ürün elde ettik. Kotamızdan biraz az üretim oldu. Turhal'daki çiftçimiz özelleştirmeden dolayı biraz üretimden kaçmış ama şimdi önümüzdeki sene için oldukça yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Hedefimiz şeker sektörüne önemli katkı sağlamak."

"Özelleştirmenin yüz akı Turhal oldu"

Özelleştirmeden bünyelerine kattıkları Turhal Şeker Fabrikasında yenileme çalışmaları yaptıklarını, önümüzdeki sene bu işletmeden daha fazla verim alabileceklerini dile getiren Akay, "Turhal'ın önemli eksiklikleri vardı. Özellikle bakım onarım işleri ihmal edilmiş bir fabrikaydı. Burasını teslim aldıktan sonra yoğun bir çalışma ortaya koyarak kampanyaya hazır hale getirdik." diye konuştu.

Turhal'daki çiftçilerin kaygılarının ortadan kalktığını ve şu anda bölge üreticisinin son derece mutlu olduğunu aktaran Akay, "Özelleştirmeden alınan fabrikalar arasında Turhal özelleştirmenin yüz akı oldu. Turhal'daki personel ve çiftçiler oldukça mutlu. Çünkü Turhal bölge olarak şeker fabrikası ile var olmuş bir kent. Bunun devamı içinde o fabrikanın yaşaması lazım. Kayseri Şeker gibi bir çiftçi kuruluşunun Turhal Şeker Fabrikasını alması bu yönüyle çok anlamlıydı, önemliydi, değerliydi. Biz de bunun gereğini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstihdamda Kayseri'de birinci olduk"

Kuruluşlarının bölge insanına sadece üretim aşamasında değil istihdam konusunda da önemli destek sağladığını anlatan Akay, şunları kaydetti:

"Özellikle kampanya döneminde 3 fabrikada fazladan bin 890 işçi istihdam ediliyor. Toplamda ise 4 bin 40 personel çalışıyor. Tabi kampanya sonunda mevsimlik çalışan işçiler mecburen çıkışa gönderiliyor. Zaten bunların büyük kısmı çiftçi çocukları. Bunlar da bu işin sürekli olmasını beklemiyorlar. Hiç olmazsa 3-4 aylık süre içerisinde kendi ailelerinin geçimlerine katkı sağlamak için bu işe giriyorlar. Geçen sene Kayseri Şeker, istihdamda Kayseri'de birinci oldu. Katkı anlamında bu performansımızı 3'üncü fabrikayı da ilave ederek sürdürüyoruz. Toplum açısından da çok önemli bir sosyal katkı da sağladığımızı görüyoruz."