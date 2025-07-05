Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Ekonomi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" 14 Temmuz'da raylara inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da yola çıkacağını bildirerek, "Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek" ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" 14 Temmuz'da raylara inecek

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin bir kez daha raylara ineceğini kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tren setinin, milletin destansı direnişini ve demokrasiye sahip çıkma iradesini anmak ve anlatmak için hazırlandığına dikkati çeken Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'nin Ankara'dan 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edeceğini belirtti.

Uraloğlu, 409 yolcu kapasitesine sahip trenin, geçtiği her istasyonu ve her şehri selamlayacağını bildirerek, "'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla hazırlanan tren seti, 30 Eylül'e kadar seferde kalacak. Toplamda 68 gün boyunca günde birkaç sefer yapacak tren, 100 binden fazla yolcu taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek"

Trenin, Ankara-İstanbul-Ankara, Ankara-Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir-Ankara, Konya-İstanbul-Konya, Eskişehir-İstanbul-Eskişehir, Ankara-Karaman-Ankara hatlarında hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, "Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te savaş sonrası süreçte ceza hukukunun yeri ele alındı
Orman yangınlarının sona ermesi için yatsı namazı sonrası camilerde dua edilecek
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

Benzer haberler

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" 14 Temmuz'da raylara inecek

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" 14 Temmuz'da raylara inecek

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

Elektronik haberleşme sektörüne geçen yıl 94,1 milyar lira yatırım yapıldı

Türkiye'den kalkan uçaklar uzun hat uçuşlarında rotalarını "yeşil dönüşüme" çevirecek

Türkiye'den kalkan uçaklar uzun hat uçuşlarında rotalarını "yeşil dönüşüme" çevirecek
Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 100 milyonu geçti

Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 100 milyonu geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda 11'inci sıradayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda 11'inci sıradayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet