13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı.
İstanbul
İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, Türkiye'de ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmeye katkı sunduklarını belirterek, "Ekonomik sistemlerin adaletsizliklerini minimize edecek şekilde, insanı ve emeği gözetecek bir iktisat modelinin gelişimini çalışmalarımızla hedefliyoruz. Bu kapsamda adil finans yaklaşımını öne çıkaracak çalışmaları aslında İKAM üzerinden yürütüyoruz." dedi.
Öner, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Vakıf olarak şiar edindikleri İslami değerler bağlılığında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Türkiye'de ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmeye katkı sunduklarını dile getiren Öner, "Ekonomik sistemlerin adaletsizliklerini minimize edecek şekilde, insanı ve emeği gözetecek bir iktisat modelinin gelişimini çalışmalarımızla hedefliyoruz. Bu kapsamda adil finans yaklaşımını öne çıkaracak çalışmaları aslında İKAM üzerinden yürütüyoruz." dedi.
Türkiye'de katılım finans alanında küresel bir merkez olma iddiasıyla yol alındığını ifade eden Öner, Türkiye'nin Malezya ve Körfez ülkeleriyle beraber bu alandaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeye başladığını belirtti.
Öner, Türkiye'de hukuk, eğitim gibi iktisat alanında da yapısal sorunların olduğunu dile getirerek, "Standartların, regülasyonların güçlendirilmesi kıymetli. Yine kapsamlı bir kanunlaştırma hareketinin, özellikle Türkiye'de buna ihtiyaç var, yapılmasına çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu biz görüyoruz." diye konuştu.
"Ülkemizde ne yazık ki hala bir zekat kurumundan bahsetmek mümkün değil"
İKAM Direktörü Melih Turan da İslam iktisadı atölyesi olarak başlayan bu etkinliği, geçen yıl itibarıyla hem akademiyi hem de sektörü kapsayan bir zirveye dönüştürdüklerini ifade etti.
Turan, "Öyle sanıyorum ki bu süreçte İslam iktisadına ilişkin temel kavramlar, piyasa, emek, sosyal adalet, faiz, para, kurumlar, kalkınma ve az gelişmişlik, iktisadi krizler ve çevre üzerine işlenmedik bir konu, tartışılmadık bir mesele kalmadı. Bu toplantılarda değerli fikirler ve önerilerin bir kısmı uygulama alanında karşılık buldu. Uygulamada icra edilen faaliyetlerin bir kısmı da akademik çalışmalara dönüştü." dedi.
Bugün İslam iktisadıyla alakalı üniversitelerde 3 lisans bölümü, 12 araştırma merkezi ve 20'den fazla lisansüstü program bulunduğunu belirten Turan, uygulama tarafında ise katılım bankacılığı, portföy yönetimi, sigorta ve FinTek alanlarında Türkiye'de 40'tan fazla katılım finans kuruluşu bulunduğunu söyledi.
Turan, küresel çapta da benzer bir tablonun olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:
"Çalışmalar artıyor, kurumlar çoğalıyor ancak tüm bu çabalara rağmen Müslüman toplumlarda küresel finans sisteminin hakim sorunları henüz çözülemedi. Sistemik problemlerin büyük bir kısmı varlığını korumaya devam ediyor. Bu gerçekliği göz ardı etmeden ideale doğru koşmaya devam edeceğiz. Yeni öğrenciler yetiştirecek, güzel müesseseler inşa edeceğiz. Fakat birkaç hususa dikkati çekmek istiyorum. Bugün Müslümanlar olarak hem ticarette hem de kişisel finans yönetiminde ihtiyaç duyulan hemen hemen her ürüne sahibiz amma velakin İslam iktisadının en önemli iki yapı taşından mahrumuz.
Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na kıyasla hayırseverlikte birinci sırada olan ülkemizde ne yazık ki hala bir zekat kurumundan bahsetmek mümkün değil. Zengin ile fakir arasındaki köprü ve 5 esastan biri olan zekatla ilgili kurumsal çabalarımız ne yazık ki bulunmuyor. Bununla birlikte, faizsiz bir ekonomi hayaline ulaşmak isteyen bir toplulukta karz-ı hasen kurumları bir elin parmaklarını geçmiyor. Dilerim ki bundan 10 yıl sonra dört başı mamur bir zekat kurumundan bahsedebiliriz ve yine arzu ederim ki her mahallemizde bankaların şube açma hevesi kadar bir karz-ı hasen sandığı olur."
Açılış konuşmalarının ardından 8. İslam İktisadı Ödül Töreni kapsamında, "İslam İktisadı Katkı Ödülü" Prof. Dr. Hamdi Döndüren'e, "İslam İktisadı Araştırma Ödülü" Doç. Dr. Necmeddin Güney'e ve "İslam İktisadı Tez Ödülü" Dr. Safa Yıldıran'a verildi.
"İslam İktisadı Eğitim Ödülü"ne ise "Finans Genç" projesiyle ÖNDER İmam Hatipliler Derneği layık görüldü.
