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Ekonomi

10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek

Elektriksel kurulu gücü 10 megavat elektrik (Mwe) ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız rüzgar enerjisi santralleri (RES) için Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) bağlantı belgesi temin edilmesi zorunlu hale geldi.

Duygu Alhan  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, rüzgar enerjisi santrallerinin RİTM'e bağlanmaları, lisans sahibinin bağlantı için yerine getirmesi gereken yükümlülükleri, merkezde üretilecek rüzgar gücü tahminlerinden yararlanma usulleriyle, tahminlerden yararlanma için fiyatlandırmada uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, elektriksel kurulu gücü 10 Mwe ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız RES'ler için RİTM bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu olacak.

Talep edilmesi halinde, üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 MWe'nin altında olan RES'ler için de yönetmelik kapsamında RİTM bağlantı belgesi düzenlenecek.

RİTM'e bağlandıktan sonra santral kabul işlemi gerekmeksizin kapasite artışı gerçekleştirecek RES'ler için bu konudaki lisans tadili işlemleri tamamlandıktan sonra www.ritm.teias.gov.tr adresindeki santral bilgi formu, ilgili elektronik posta adresine gönderilecek.


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