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Ekonomi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın kasım ayında 132 milyar 798 milyon dolar oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 942 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri ise 181 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 5 milyar 123 milyon dolar artarak 132 milyar 798 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 4 milyar 623 milyon dolar, 775 milyon dolar ve 83 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 540 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise kasımda önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 955 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 582 milyon dolar ve 192 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Kasım 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2024 dönemine göre 631 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 324 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 648 milyon dolar, uzun vadeli krediler 127 milyon dolar azaldı.

Kasım 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 133 milyar 756 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 109 milyar 294 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise kasımda önceki aya göre 4 milyar 465 milyon dolar azalarak 24 milyar 461 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

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