Dolar
32.20
Euro
34.99
Altın
2,420.25
ETH/USDT
3,714.10
BTC/USDT
71,043.00
BIST 100
11,047.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.078,09 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında 11.078,09 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 328,40 puan ve yüzde 3,06 değer kazancıyla 11.067,98 oldu. Toplam işlem hacmi 115,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,80, holding endeksi yüzde 4,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,68 ile taş toprak oldu.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını söyledi.

Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili olurken, bankanın hisse fiyatı şu sıralarda yüzde 10 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem görüyor. Koç Holding hisseleri de günün ilk yarısında yüzde 10 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Bugün de Fed yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
"6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiası yalanlandı
İstanbul Havalimanı 6-12 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısı tam 12 kat arttı

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet