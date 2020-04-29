Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

YÖK'ten üniversite öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası'

YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Selma Kasap   | 29.04.2020
YÖK'ten üniversite öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası'

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, küresel Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında üniversitelerde örgün eğitime son vererek başlatılan uzaktan öğretim faaliyetlerinin, aralıksız devam ettiği ifade edildi. 

Salgın nedeniyle evlerinde kalıp uzaktan eğitim gören öğrencilere çeşitli dijital ders materyalleri ile destek olmak amacıyla https://yokdersleri.yok.gov.tr adresi üzerinden YÖK Dersleri Platformu'nun ilk kez hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanma aşamasında bazı öğrencilerin özellikle internet kotası sorunu yaşadıklarına dair kişisel sıkıntılarını iletmeleri neticesinde bu hususa yönelik bir süreden beri bir çalışma yürütülmekteydi. Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre üniversite öğrencilerimiz, YÖK Dersleri Platformu sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecek."

Açıklamada, "Üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve online eğitimlerin de dahil olacağı" kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 368'e yükseldi
TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi
İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurt: Koronavirüs salgını İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor
Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 368'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 368'e yükseldi

YÖK'ten üniversite öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası'

Sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi

Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor

Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı
YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü

YÖK Başkanı Saraç, eğitim ve eczacılık fakültelerinin dekanlarıyla uzaktan eğitimi görüştü