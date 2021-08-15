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Eğitim

YÖK 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi

Yükseköğretim Kurulu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Mehmet Tosun   | 15.08.2021
YÖK 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi

Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

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