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Eğitim

YÖK, YKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı"nı ÖSYM'ye bildirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına ilişkin kararını ÖSYM'ye iletti.

Selma Kasap  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
YÖK, YKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı"nı ÖSYM'ye bildirdi

Ankara

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedekileri değil, tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi.

Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar, ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur."

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