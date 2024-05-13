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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu'nun açılışını yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kızılırmak Deltası'nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Selma Kasap, Veysel Altun  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
YÖK Başkanı Özvar, Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu'nun açılışını yaptı Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Ankara

Özvar, açılışın ardından yaptığı değerlendirmede, öğretim üyelerinin yaban hayatına yönelik araştırmalar yürüteceği enstitünün Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.

İstasyonun Samsun'da, OMÜ içinde açılmasının önemine işaret eden Özvar, "İstasyonda yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesi başta olmak üzere popülasyonu ve tekrardan doğaya salınması üzerine çalışmalar yapılacak. Enstitüde, sadece teşhis ve tedavi değil yaban hayatının devamlılığı üzerine de araştırmalar yürütülecek." dedi.

Özvar, açılış töreninin ardından istasyonda halkalanan ve kayıt altına alınan "çobanaldatan" kuşunu doğaya saldı.

Akademisyenlerden enstitü hakkında bilgi alan Özvar, dürbün ile Kızılırmak Deltası'nda kuş gözlemi yaptı.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Nisbet ve akademisyenler katıldı.

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