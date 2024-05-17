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Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yarın yapılacak.

Buğrahan Ayhan  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yarın yapılacak

Ankara

Yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak sınava 23 bin 999 aday katılacak.

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru sorulacak.

Yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil sınav için 3 bin 793 kişi görev yapacak.

Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.

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