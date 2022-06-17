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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, heyecanla sizleri bekliyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) süresinin 30 dakika artırılmasıyla soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında bağlantı bulunmadığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 17.06.2022
YÖK Başkanı Özvar: Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, heyecanla sizleri bekliyoruz

Ankara

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek tüm adaylara üstün başarılar diledi.

Tüm adayların hayallerini kurduğu üniversite, fakülte ve programlara yerleşecek performansı göstermelerini temenni eden Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi bu yıl sınava ilişkin iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Birincisi, ön lisans ve lisans programlarını tercihte Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasını kaldırdık. Artık üniversite tercihi yapabilmek için belli bir baraj puanını geçmeniz gerekmeyecek. Sizden gelen yansımalardan da görüyoruz ki barajla birlikte önünüzdeki psikolojik bariyer de kalkmış oldu. İkinci olarak, TYT süresini 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardık. Yaptığımız bu düzenlemeyle üzerinizdeki sınav yetiştirme baskısını ve stresi azaltmak istedik. Sorular üzerinde daha fazla düşünebilmeniz, düşünürken hata yapma ihtimalini en aza indirmeniz için sizlere böyle bir hak tanıdık. Sınav süresini uzatarak ve barajı kaldırarak motivasyonunuzu artırmayı amaçladık."

Özvar, şunları kaydetti:

"Şunu da özellikle vurgulamak isterim ki sınav süresiyle soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında hiçbir bağlantı yok. Biz sizin işlerinizi kolaylaştırmak için gereken önlemleri aldık, performansınızı ve motivasyonunuzu yükseltmek için adımlarımızı attık. Yeni akademik yılda sizleri aramızda görmeyi çok istiyor, bunun için sabırsızlanıyor ve tüm üniversitelerimizle heyecanla sizleri bekliyoruz. Sizler de inşallah elinizden gelenin en iyisini yaparak sınavı sonuçlandıracaksınız. Allah hepinize zihin açıklığı versin."

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