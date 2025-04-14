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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Önce komşularımıza sonra bütün dünyaya açılacağız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizin hizmetleri sadece ülkemizle sınırlı olmayacak. Önce komşularımıza sonra bütün dünyaya açılacağız." ifadelerini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
YÖK Başkanı Özvar: Önce komşularımıza sonra bütün dünyaya açılacağız

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında Elazığ'da bölge üniversite rektörleri, üniversitenin eski rektörleri ve mezunlarıyla bir araya geldi.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, Anadolu üniversitelerinin çok kıymetli olduğunu, onların diğer üniversitelerden hiçbir farkı olmadığını ve her ilde üniversite olmasını çok kıymetli bulduklarını belirterek, "Üniversitelerimizin hizmetleri sadece ülkemizle sınırlı olmayacak. Önce komşularımıza sonra bütün dünyaya açılacağız. Fırat Üniversitesinin ve tüm üniversitelerimizin sadece ülkemizde değil, dünyada başarı hikayelerinin olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin kurumsal yapılarının oturması için zamana ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Fırat ve İnönü Üniversitelerimiz yarım asrı tamamladılar. Bir kurumun marka değeri bugünden yarına inşa edilmiyor uzun yıllar alıyor. Uzun yıllarda inşa edilen bu itibarı kaleminin ucuyla kimsenin karalamaya hakkı yok. Devletin büyük imkanlarıyla kurulan üniversitelerimize sahip çıkacağız. Bunun üzerine bir tuğla da biz koyabilir miyiz diye çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı, herkesin bir tuğla koyması çok önemli."

"Üniversiteler hak eden herkese açık olmalı"

YÖK Başkanı Özvar, üniversiteleri küçümseyenlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Üniversite mezunları ne yapıyor deniyor. Savunma Sanayii Başkanımıza 'Sizin mühendisleriniz nereden mezun?' diye sordum. 'Yüzde 98'i Türk üniversitelerinden mezun Türk öğrenciler' dedi. Üniversite çeşitliliğini sorduğumda ise neredeyse 200 üniversiteden mezun bulunduğunu söyledi. Biz üniversitelerimize güvenmeye devam edeceğiz. Bu barajları, yolları fabrikaları yapanlar kim? Üniversiteler hak eden herkese açık olmalı. İnsanların kılık kıyafetiyle, derisinin rengiyle uğraşılması yanlış." açıklamasında bulundu.

Fırat Üniversitesi'nin 20 araştırma üniversitesi içerisinde yer aldığına işaret eden Özvar, araştırma üniversiteleri liginin büyük bir lig olduğunu ancak bölgelerinin kalkınmasına, tarımına, insanına ve sanayisine katkı sağlayan üniversitenin iyi üniversite olduğunu ifade etti.

Öte yandan Özvar, Fırat Üniversitesinin 1 öğrenci numarasıyla 1975 yılında ilk mezunu olan ve üniversitenin veteriner fakültesinden emekli olan Prof. Dr. Adile İpek Muz ile de görüşerek, kendisini üniversiteye verdiği katkılardan dolayı kutladı.

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