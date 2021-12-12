Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacağı bildirildi.

Mümin Altaş   | 12.12.2021
YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların kamuoyu ile paylaşılacağı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda, programda yapılan yeni düzenlemeler konusunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından bilgilendirmeler yapılarak, araştırma üniversitelerine program beratları takdim edilecek.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, programda yer alan üniversitelerin rektörleriyle genel bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak

YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak