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Eğitim

YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek

YKS'de kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği tespit edildiği için tutuklanan aday, 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

Selma Kasap  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
YKS'de yapay zekayla kopya çeken aday, 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği tespit edildiği için tutuklanan aday, 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda yapılan TYT'de bir adayın üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti. İnternet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürdüğü belirlenen, sınavın ardından tutuklanan adayla ilgili 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince de yaptırım uygulanacak.

Kanun, sınavlarda kopya çeken ya da kopyaya teşebbüs edenler ile sınavlarda yerine joker aday sokan adaylara yönelik cezai hükümleri içeriyor.

Buna göre, sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla ilgili kanun, yönetmelik ya da kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışların tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılıyor. Bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınıyor.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden, başka bir adayın yerine sınava giren (joker aday) veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya kopya çektirilmesine imkan sağlayan kişiye, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal ediliyor.

Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor ve giremiyor.

ÖSYM'nin aldığı önlemler

Adayların, sınava girerken, yanlarında bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su dışında başka bir eşya bulundurmaması gerekiyor.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranıyor.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılıyor.

Sınav binaları veya salonları ÖSYM tarafından güvenlik kameraları ile izlenebiliyor. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılıyor.

Kamera kayıtları izlenerek de sınav iptal edilebiliyor

Sınav bina sorumlularının ve gözetmenlerin tuttuğu tutanaklar, kamera kayıtları, emniyet aramalarında çıkan sonuçlar, ÖSYM için inceleme süreçlerinin kaynağını oluşturuyor.

Şüpheli durumlarda, kamera kayıtları incelenerek sınavın iptaline ve men cezasına karar verilebiliyor.

Bu arada, sınav salonundan fotoğraf çeken veya telefonla sınava girenlere de kopya şüphesiyle işlem yapılıyor.

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