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Eğitim

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.

Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

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