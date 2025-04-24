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Eğitim

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıldı

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Doğu Anadolu Bölge Finali Hakkari'de düzenlendi.

Sayim Harmancı  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın bölge finali Hakkari'de yapıldı Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen turnuva, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, Yeşilay olarak bağımlılıklara karşı mücadelenin en güçlü dayanağının gençler olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

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Bu turnuvanın, liseli gençleri düşünmeye, tartışmaya, sorgulamaya ve kendilerini ifade etmeye teşvik eden projelerden biri olduğuna işaret eden Nuroğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılı turnuvamız ocak ayında tanıtım etkinlikleriyle başladı. Sonrasında eğitimlerimiz oldu. Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 290 öğrenci başvuru yaptı. 168 öğrenci aktif olarak bu yarışmalara katıldı. Bu rakam, 2024 yılının 4 katıdır. Büyük bir talep var. Bu talep bizi memnun ediyor. Bu aynı zamanda gençlerimizin düşünceye verdiği kıymeti ortaya koyması açısından da gayet önemlidir. Yeşilay ülkemizin dört bir yanında hizmet vermektedir. 120 şubemiz, 105 YEDAM'ımız, rehabilitasyon merkezlerimiz var."

Yeşilayın yurt dışında da 97 temsilciliğinin olduğunu aktaran Nuroğlu, "Amacımız bağımsızlık mücadelemizi, çalışmalarımızı toplumun her kesimine ulaştırmak. Bağımlılıklardan uzak olmamız lazım çünkü bağımlı bir birey her ne kadar bağımsız olduğunu iddia etse bile aslında bağımsız, hür düşünen, hür yaşayabilen bir birey değildir. Zaten Yeşilayın başlama hikayesi de buna dayanıyor." diye konuştu.

Turnuvada Erzincan Fen Lisesi, Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van Niyazi Türkmen Anadolu Lisesi ve Erzurum Oltu Fen Lisesi'nden dörder kişilik 4 takım yarıştı.

Oltu Fen Lisesi'nin birinci olduğu turnuvada, en iyi konuşmacılar ise Erzincan Fen Lisesi'nden Ece Zeren Öztürk ile Elif Reyhan Ayvaz oldu.

Birinci olan takım ve en iyi konuşmacılara ödüllerini Nuroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Yeşilay Şube Başkanı Şemsettin Uçar verdi.

Etkinliğe, Yeşilay Eğitim Teknolojileri Müdür Yardımcısı Fuat Arca, Yeşilay Şube Başkan Yardımcısı Yasin Aşkan, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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